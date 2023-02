Comment favoriser l'accès à la culture aux jeunes défavorisés en zones rurales et dans les banlieues ? C'est tout le dilemme rencontré par le gouvernement et auquel Brigitte Macron rêve de trouver une solution. Ancienne professeure de français, la Première dame félicite, selon elle, le succès du pass culture et imagine une plateforme numérique gratuite pour poursuivre cet engagement.

"Le pass culture, ça marche bien", congratule l'épouse du président. Pour rappel, cette initiative permet aux adolescents de 15 à 18 ans d'avoir accès à dispositif en ligne pour se procurer des biens culturels. "On voit qu'ils les dépensent : ils vont au théâtre, ils achètent des mangas, ils achètent beaucoup de livres", souligne Brigitte Macron.

Mais la Première dame voudrait aller plus loin. "Imaginer une plateforme, ce serait mon rêve", fantasme-t-elle. De quoi est constitué le rêve de Brigitte Macron ? "Je suis persuadée qu'il faut les bases", affirme-t-elle. La Fontaine, Racine, Molière, Marivaux, Montesquieu, Baudelaire, cite-t-elle parmi d'autres, cette grande plateforme numérique pourrait contenir des classiques du cinéma, du théâtre et de la littérature, ce qu'elle appelle "les incontournables". "Je veux être sûre que tous les enfants y aient eu accès", confie Brigitte Macron.

