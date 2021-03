publié le 05/03/2021 à 19:09

Il s'agirait d'un suicide, selon les premières investigations. Le maire (sans étiquette) de Pusignan (Rhône), Pierre Grossat, a été retrouvé mort à son domicile, dans le centre de ce village situé en région lyonnaise, jeudi 4 mars. En poste depuis juin 2020, l'élu, un agriculteur de 57 ans, souffrait de dépression, d'après l'un de ses proches, rapporte Le Progrès. Les circonstances de son décès restent à confirmer.

Une équipe du SAMU dépêchée sur place par hélicoptère a pu constater son décès dans la matinée. Les gendarmes ont été mobilisés, tout comme le parquet de Lyon, arrivé sur les lieux en début d'après-midi. "Les premières investigations et constatations médicales" vont dans le sens d'une mort par suicide, d'après le parquet de Lyon. "Cela faisait deux à trois jours qu'il n'allait plus en mairie", explique un proche de l'élu à nos confrères.

Malgré tout, "rien ne laissait présager cela", selon la première adjointe de cette commune, située à l'est de Lyon. "Je l'avais eu la veille au téléphone. (...) On est sous le choc. C'est vrai qu'il avait subi beaucoup d'attaques ces derniers temps", a-t-elle expliqué. La justice a ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort".