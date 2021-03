publié le 04/03/2021 à 07:06

À Chalon-sur-Saône, la fête foraine dure habituellement dix jours. Cette année, l'événement a été suspendu en raison du contexte sanitaire, et est désormais au cœur d'un bras de fer entre le maire de la ville Gilles Platret et l'État. Le premier avait signé un décret autorisant la fête, l'installation des forains, et le montage des manèges. Cependant, le préfet de Saône-et-Loire a fait suspendre l'arrêté en question. Gilles Platret a aussitôt fait appel, celui-ci sera examiné ce jeudi 4 mars.

"J'ai fait valoir un argument très fort qui est la santé psychologique et la dégradation de cette dernière dans le bassin de Chalon-sur-Saône", explique l'élu. Selon lui, le taux de suicide a fortement augmenté chez les adolescents, en hausse de 50% depuis le mois de septembre. "C'est un signal d'alerte", poursuit-il.

Au cours de cette audience, Gilles Platret espère "que le juge d'appel va entendre" ses arguments, "plus en tout cas que le juge de première instance". "On ne peut pas considérer que tout doit se décider de Paris et que, localement, on n'est pas capable de permettre à la population de respirer tout en la protégeant", estime le maire de Chalon-sur-Saône.

