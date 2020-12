Val-de-Marne : la maire de Chevilly-Larue menacée par des dealers

publié le 17/12/2020 à 13:06

À Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, la maire communiste Stéphanie Daumin ferait l'objet de représailles de la part de dealers. Ses collègues en sont convaincus et montent au front pour la défendre. Le fils de l'élue a également été agressé lundi 14 décembre.

Ce soir-là, un homme se cache dans un buisson devant le domicile de Stéphanie Daumin. Il attend le retour de son fils de 14 ans. À l'arrivée de l'adolescent, l'agresseur le frappe d'un coup de poing au visage avant de prendre la fuite. Cette agression a provoqué un choc dans son collège. "C'est difficile, il ne se sentait pas très bien après ça", témoigne Allison, une élève de l'établissement.

Cette agression s'inscrit dans une série d'actes d'intimidation envers l'élue. Sa voiture a été vandalisée et des mortiers ont été tirés en direction de son domicile. Par peur de représailles supplémentaires, Stéphanie Daumin ne s'exprime qu'à travers des communiqués. Selon elle, des trafiquants de drogues qui sévissent dans sa commune sont en cause. Le domicile de la maire est désormais sous la protection de deux agents privés.

Une réponse ferme demandée

De son côté, Luc Carvounas, président de l'association des maires du Val-de-Marne, appelle à la fermeté. "Ce qui est en train de se passer est extrêmement grave, affirme-t-il. Les condamnations ne sont pas assez fortes. On demande juste que la loi soit appliquée, mais parfois on se sent un peu seuls."

L'enquête pour tenter de retrouver le ou les responsables de ces actes d'intimidation est toujours en cours.