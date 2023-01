Qui est Marlène Schiappa, ministre controversée mais femme puissante ?

Elle est ce qu’on appelle une personnalité clivante. On l’encense ou on la méprise, elle agace, elle épate, parfois les deux. Mais on ne peut pas l’ignorer et la Macronie visiblement ne peut pas se passer d’elle. Marlène Schiappa, ex-ministre à l'Égalité entre les femmes et les hommes, est atypique, et donc difficilement remplaçable.



À la fois maman, entrepreneuse et écrivaine, elle publie régulièrement : Les 200 astuces de Maman travaille, J’arrête de m’épuiser, ou encore Plafond de mère. Certes, ce n’est pas Simone de Beauvoir mais ses livres plaisent aux trentenaires débordées. Elle est la bonne copine, la fille d’à côté. En 2016, elle tombe dans la marmite En Marche. L’année suivante, à 35 ans, elle entre au gouvernement.



Avec les affaires Darmanin et Hulot, deux ministres accusés de viol, d’agressions sexuelles ou de harcèlement, elle fait jouer la solidarité gouvernementale, elle soutient ses collègues. Difficile à digérer pour les associations et les militantes féministes dont Claudine Cordani, qui ne seront pas plus convaincues par sa loi contre les violences sexistes, ou par le Grenelle sur les violences conjugales. Beaucoup de bonnes intentions mais pas assez de moyens. Trop de blabla.

C'est la snipeuse du président Un ancien membre du cabinet de Marlène Schiappa

De fait, Marlène Schiappa divise jusque dans son propre camp. "Elle est impopulaire dans le groupe parce qu’elle n’est pas au niveau, dit un député. Quand elle parle, on n’applaudit même plus." Un autre explique : "elle n’est pas très appréciée à cause de son ego et parce qu'elle passe plus de temps dans les médias qu'à travailler ses dossiers".

On dénonce sa boulimie médiatique, sa quête permanente du buzz. Bad buzz parfois, mais qu'elle affronte toujours avec un aplomb étonnant, à la limite de l’arrogance, ou de l’inconscience. Marlène Schiappa ose tout. Les méchantes langues ajoutent : c’est même à ça qu’on la reconnaît.

"Elle a été recrutée pour ce qu'elle est, résume un ancien membre de son cabinet : c'est la snipeuse du président, une porte-flingue efficace, d'une loyauté sans faille”. En 2020, c’est elle qui aurait averti Emmanuel Macron du psychodrame qui couvait autour du congé parental pour le deuil d’un enfant. Le bon soldat est aussi vigie. La maman n’est jamais loin. Voilà pourquoi, jusqu’à preuve du contraire, elle a la protection du couple présidentiel. Marlène Schiappa est une ministre controversée, mais une femme puissante.

