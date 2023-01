Quadruple meurtre à Vaux-le-Pénil : le coupable "ne devrait pas sortir", insiste la grand-mère des victimes

"Je pense qu'il ne devrait pas sortir", insiste Gilberte Crovisier, mère et grand-mère endeuillée dans Les Voix du Crime. En septembre 1996, sa fille Stéphanie, son gendre et ses deux petits-enfants sont retrouvés morts, enterrés dans leur jardin à Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne.

Derrière ce quadruple meurtre se cache Edgar Boulai, un voisin de la famille. Condamné en juin 2000 par la Cour d'assises de Melun à la réclusion criminelle à perpétuité, ce dernier a fait une demande de remise en liberté conditionnelle en août dernier, soit quatre ans avant sa sortie définitive. Un choc pour Gilberte, qui ne conçoit pas l'idée que le bourreau de ses proches sorte si tôt. "C'est un dangereux", martèle la grand-mère.

Si cet homme est aujourd'hui hors d'état de nuire, c'est bien à une personne que la justice le doit : Gilberte elle-même. Convaincue de la culpabilité d'Edgar Boulai dans la disparition de ses proches, cette grand-mère s'est attelée à alerter les autorités sur celui qu'elle a suspecté dès le départ. Après avoir assassiné Stéphanie, Donald et leurs deux enfants le 15 septembre 1995, l'homme a élu domicile, sans que personne ne s'en inquiète, dans le cabanon où résidait la petite famille. "C’est le terrain qui l’intéressait", affirme Gilberte Crovisier.

C'est un dangereux Gilberte Crovisier

Après avoir alerté les forces de l'ordre sur cette occupation suspecte, Gilberte n'est prise au sérieux que huit mois plus tard, lorsqu'Edgar Boulai va vendre les voitures du couple. Face à l'absence des véhicules, Gilberte va déposer plainte pour vol. Après avoir longuement insisté sur ces faits troublants, sa déposition est finalement prise et les gendarmes vont enfin s'intéresser à cet homme.

Gilberte déplore l'inaction des autorités face à Boulai. D'autant plus que ce criminel, avant de s'en prendre à sa fille et ses petits-enfants, présentait déjà un casier judiciaire fourni. Connu des services pour violences, vol et conduite en état d'ivresse, l'homme avait plusieurs condamnations à son actif. "Avant qu'il fasse ça, il avait déjà un passé de pointeur, de violeur" précise-t-elle.

Ces meurtriers ne doivent pas sortir Gilberte Crovisier

Si les auditions, les fouilles et les expertises incriminent Edgar Boulai, ce dernier ne va cesser de plaider son innocence à son procès. Le 14 décembre dernier, les juges ont examiné sa demande de remise en liberté : une nouvelle effrayante pour Gilberte. "Dès l'instant où on touche aux enfants, aux ados, aux petits, aux bébés… Ces meurtriers ne doivent pas sortir", poursuit-elle, non sans cacher sa peur.

En janvier 2023, Gilberte saura si l'homme qui lui a pris les personnes les plus chères à ses yeux, sera libéré. Dans l'attente de la réponse du tribunal, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter sur le mal que pourrait causer cet homme à sa sortie. "Quand je vois que ma petite fille n'avait que 22 mois et qu'elle avait encore sa couche, comment voulez vous…", s'émeut-elle.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.