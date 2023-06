"Quelle époque !" - Attaque d'Annecy : "Je me suis mise à pleurer", confie Roselyne Bachelot

Invitée de l'émission Quelle époque samedi 10 juin sur France 2, Roselyne Bachelot est revenue sur l'attaque au couteau qui a visé deux adultes et quatre jeunes enfants dans un parc d'Annecy. "J'ose avouer que je me suis mise à pleurer", a déclaré l'ancienne ministre, très émue par cet accident. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé.

"L'émotion était tellement forte", a expliqué Roselyne Bachelot. "D'un coup, y a quelqu'un qui surgit avec un couteau et qui poignarde des petits bébés dans des poussettes", a poursuivi l'ex-politicienne. L'assaillant, un réfugié syrien, a été mis en examen pour "tentatives d'assassinat" et "rébellion avec arme", a annoncé la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis ce samedi 10 juin.

Cette attaque est "comme une sorte de point d'orgue absolument terrifiant, diabolique presque", raconte Roselyne Bachelot. Cette dernière a été choquée par plusieurs événements survenus cette semaine. L'ancienne ministre a notamment fait référence à l'agression du jeune Kenzo en marge du match entre Ajaccio et Marseille.

