Découvrez les Grosses Têtes du lundi 5 juin 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui est un festival à elle toute seule : Rachel Khan. Une Grosse Tête qui préfère entendre des casseroles dans la rue qu’à l’Opéra : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête aussi à l’aise pour commenter la scène politique que la scène théâtrale : Christophe Barbier. Une Grosse Tête au prénom de lessive mais qui sèche rarement sur les questions : Ariel Wizman. Une Grosse Tête qui luttera contre le réchauffement climatique le jour où le PSG jouera avec des maillots de l’OM : Titoff. Et enfin, une Grosse Tête qui est à la discrétion ce qu’un acteur porno est à la pudeur : Sébastien Thoen.





































- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au célèbre jeu des "Fake news" et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.