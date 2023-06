États-Unis : le terroriste Ted Kaczynski, surnommé "Unabomber", est mort en prison

Ted Kaczynski, surnommé "Unabomber", dont les attentats aux colis piégés ont traumatisé les États-Unis entre 1978 et 1995, a été retrouvé mort dans sa cellule à 81 ans, a indiqué une porte-parole du Bureau fédéral des prisons dans un communiqué. Il a été retrouvé inconscient peu après minuit dans la nuit de vendredi à samedi, et transporté vers un hôpital où son décès a été prononcé.



À partir de 1978 et pendant 18 ans, ce mathématicien diplômé de Harvard a envoyé seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant au total trois morts et 23 blessés. Après une longue traque, il a été arrêté en 1996 et condamné à la prison à vie en 1998.

Ses premières cibles étaient des universitaires et des compagnies aériennes, ce qui lui avait valu son surnom d'"Unabomber" (pour "University and Airline Bomber"). En septembre 1995, promettant d'arrêter ses envois de bombes, il avait obtenu du New York Times et du Washington Post qu'ils publient un long manifeste dans lequel il exprimait une haine de la technologie et du monde moderne.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info