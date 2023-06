Son rêve a viré au cauchemar. Samedi dernier, Kenzo, un petit garçon de 8 ans, atteint d'un cancer du cerveau et supporter de l'OM a été agressé. Quatre jours plus tard malgré la vidéosurveillance aucune interpellation n'a encore eu lieu. Et la famille du petit garçon aimerait que les choses avancent enfin.

Pour cela ils ont fait appel à un avocat marseillais renommé Me Michel Pezet, spécialiste des affaires politiques. Un avocat qui s'étonne de la lenteur de la procédure judiciaire, puisque les bandes d'image de vidéosurveillance sont à disposition des enquêteurs corses depuis 48h désormais.

"Ce qui est extravagant c'est qu'on découvre davantage d'informations par les journaux c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je ne sais toujours pas si un juge d'instruction a été saisi ou ce qu'il en est de la procédure. Je n'ai pas un seul document, livre-t-il au micro de RTL. Ils ont eu les vidéos à la fois du stade puis des gens. Le temps d'analyser tout ça, j'imagine que les services de gendarmerie et de police sont un peu débordés. Ce qui est clair c'est que quand la mère a senti un groupe arriver, elle est descendue et leur a expliqué que son fils était malade. Mais ça ne fait rien ils s'en sont passés et après elle n'a pas insisté", détaille-t-il.

Le petit Kenzo doit passer dans les prochains jours des examens médicaux approfondis pour mesurer les conséquences physiques et surtout psychologiques de cette agression au stade François-Coty d'Ajaccio.

