Quand l'éthylomètre ne peut pas mesurer le taux d'alcool d'un conducteur trop ivre

À Déville-lès-Rouen, un conducteur a été interpellé par la police, jeudi 10 novembre. Un peu après minuit, la police avait été alertée d'un accident. En effet, le conducteur venait de percuter une voiture en stationnement et sa voiture était toujours à l'arrêt sur la route. Non blessé, l'homme s'est exprimé difficilement et a reconnu avoir bu de l'alcool avant de conduire.

Un premier éthylotest est alors effectué, qui se révèle positif. L'homme est ensuite amené au commissariat afin de déterminer son taux d'ébriété. "Mais, l’éthylomètre n’a pas pu donner le taux", rapporte une source judiciaire à Actu.fr. Les appareils peuvent mesurer un taux allant jusqu'à 4 g d'alcool dans le sang, mais pas au-delà. Ce qui signifie que le conducteur était situé au-dessus de cette limite.

L'homme a été gardé en cellule de dégrisement et une prise de sang sera nécessaire pour découvrir la quantité d'alcool qu'il a bue. Pour rappel, en France, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,5 g/L, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info