L'éthylotest anti-démarrage généralisé à toute la France

publié le 13/03/2019 à 12:16

La phase d'expérimentation de l'éthylotest anti-démarrage (EAD) est terminée, et en à peine 4 mois et demi, cette mesure menée par 7 départements (Dôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée) s'est révélée concluante puisque "plus de 350" décrets ont déjà été pris en ce sens, selon Emmanuel Barbe, délégué interministériel a la sécurité routière.



Au lieu de voir son permis suspendu, le contrevenant pourra désormais être autorisé, par décision préfectorale, à continuer à conduire des véhicules équipés d'EAD, que ce soit le sien ou un autre véhicule (d'entreprise par exemple). L'éthylotest constitue ainsi une alternative à la suspension de permis.

Il est couplé au circuit d'alimentation du véhicule. En plus de tourner la clef, il faut souffler dans un embout. Si le taux d'alcoolémie est trop élevé, le véhicule ne démarre pas...

Ce dispositif ne concernera que les conducteurs renvoyés en correctionnelle pour conduite en état d'ivresse. Seule condition : qu'ils ne soient pas récidivistes. Désormais, tous les préfets peuvent proposer ces conducteurs ayant été contrôlé avec un taux d'alcoolémie compris entre 0,8 et 1,8 gramme par litre de sang, à installer un éthylotest anti-démarrage dans leur voiture.

L'objectif : lutter contre la récidive

En revanche, impossible de savoir si tous les conducteurs installent effectivement ce dispositif dans leur voiture. "Nous ne savons pas le nombre de ceux qui ont posé le système une fois que le préfet l'a autorisé. Nous avons des estimations qui nous laissent penser que c'est la moitié".



Une des raisons pourrait être son installation, qui est à la charge du conducteur et qui coûte cher : 1.300 euros, ou 100 euros par mois si on choisit la location. Mais la décision d'étendre la mesure à tous les départements pourrait faire baisser les prix. "Suite à ça, on aura un développement à l'identique de ce qui se produit" déjà ailleurs, dans beaucoup de pays dans le monde, précise Emmanuel Barbe. "Ce système permet de lutter contre la récidive". Ainsi, au Québec, la récidive a chuté de 80% pour tous les automobilistes qui ont installé un éthylotest anti-démarrage.



En France, en 2017, selon les derniers chiffres connus de la Sécurité routière, 1.035 personnes ont perdu la vie dans un accident impliquant un conducteur au-dessus de la limite d’alcoolémie autorisée. Cette même année, 123.926 délits d’alcoolémie ont été recensés, ce qui représente 20,8% des délits routiers.