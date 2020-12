Pyrénées : un ours abattu, le troisième depuis le début de l'année

Un ours brun dans les Pyrénées (illustration).

et Louis Chahuneau

publié le 30/11/2020 à 18:02

Un troisième ours a été abattu depuis début 2020 dans les Pyrénées, ont annoncé les autorités espagnoles. "L'ourse Sarousse est morte, abattue d'un coup de feu" dans la vallée de Bardaji, a tweeté dimanche soir le gouvernement régional d'Aragon, indiquant qu'une enquête sous l'égide des "Services de protection de la nature" était ouverte.

La personne ayant tiré les coups de feu "dit avoir agi en état de légitime défense", précisent les autorités, qui ajoutent qu'une autopsie allait être menée ce lundi. Ce chasseur menait une battue au sanglier lorsqu'il a été confronté à l'ourse.

Ce fait divers n'est pas nouveau dans la région. Il y a quelques jours, un homme a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur la mort de l'ours "Cachou", en avril dernier, dans le val d'Aran, à côté de la frontière franco-espagnole. La personne interpellée est un fonctionnaire chargé de la sécurité des ours dans les Pyrénées catalanes. En juin, un autre ours avait été tué par arme près de la station de ski française de Guzet, en Ariège.

Sujet épineux

Le sujet de la réintroduction de l'ours, en voie d'extinction dans les Pyrénnées, est un sujet sensible dans la région. Les associations de défense des animaux et les chasseurs s'opposent régulièrement sur le sujet, les seconds mettant en avant le danger pour les élevages, notamment de chevaux, dans la région. Comme le rappelle La Dépêche, en janvier 2020, Emmanuel Macron avait promis aux éleveurs pyrénéens qu'il n'y aurait plus de nouvelles réintroductions sous sa présidence.

Mais depuis, deux ours ont depuis été abattus. Plusieurs associations dont Ferus et Pays de l'ours - Adet, réclament maintenant le remplacement des ours abattus.