L'animal, au vu de son état de faiblesse, avait peu de chance de survivre seul, dans la nature. Une course contre la montre donc pour la préfecture du Tarn , qui avait lancé un avis de recherche pour retrouver le petit ourson. Il devrait de nouveau être soigné avant d'être relâcher avec la cinquantaine d'ours qui vivent selon l'ONCFS dans le massif pyrénéen .

Ce jour à Salau commune de Couflens #Ariège , suite au témoignage d’un habitant, un ourson esseulé, vraisemblablement écarté de sa mère par un mâle, a été capturé et récupéré par l’équipe de l’ @oncfs . Il va être confié à un centre de soins vétérinaires. pic.twitter.com/ZtpKkBO3e5

L'ourson, très jeune, avait été retrouvé le 10 juin dernier à proximité des habitations du village pyrénéen de Couflens (Ariège), proche de la frontière avec l'Espagne. Il avait perdu sa mère, alors qu'il avait encore besoin de téter. Anémié et dénutri, il avait des difficultés à se déplacer.

"L'ourson Douillous est en sécurité". Après deux jours de cavale, Douillous, un ourson de 5 mois, a été retrouvé , s'est félicité dans un communiqué l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) . Il a été aperçu par un agriculteur alors qu'il s'approchait d'un piège à appât disposé par l'ONCFS. S'en est ensuivi une course poursuite à travers les champs pour attraper le jeune animal.

Ariège : un ourson retrouvé après 2 jours de cavale

Capturé en Ariège, mis à l'abri dans le Tarn, un ourson s'était enfui dimanche 16 juin de son enclos. Il a été retrouvé mardi 18 sain et sauf. Âgé de 5 mois et non sevré, sa cavale aurait pu être fatale au jeune fuyard.

