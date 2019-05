publié le 07/05/2019 à 18:32

Les apparences peuvent être trompeuses. Un couple d'Ariégeois en a fait l'expérience, alertant la gendarmerie dans la soirée du 4 mai, persuadés d'avoir vu et filmé un ours aux abords de la commune de Quié, près de Tarascon-sur-Ariège (Occitanie).



Ce samedi 4 mai, vers 20h30, les gendarmes locaux ont donc reçu l'appel des deux Quiétois, leur signalant qu'un plantigrade rôderait dans les environs, vidéo à l'appui. Une information prise au sérieux par les autorités, étant donné que l'ours des Pyrénées - dans lesquelles se situe la commune - sort d'hibernation.

Après avoir visionné la séquence qui montre un animal déambuler, des militaires et un spécialiste de l'équipe "ours", de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), responsable de suivi de l'espèce, se sont donc rendus sur place.

Un animal plus proche du sanglier que de l'ours

Mais après avoir recueilli plusieurs témoignages et récolté d'autres "indices" et "traces", leurs investigations leur ont permis d'écarter "sans ambiguïté la présence d’un ours sur ce territoire", explique dans un communiqué la préfecture de l'Ariège.



Une conclusion d'autant plus surprenante que l'animal observé n'aurait rien d'un ours, mais "s’apparente plus probablement à un sanglier", ajoute la préfecture.