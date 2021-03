Doubs : un enfant prévient la police que sa mère cultive du cannabis

publié le 28/02/2021 à 05:32

Une mère de famille a été placée en garde à vue ce jeudi à Pontarlier après la découverte à son domicile de plants de cannabis.

Les policiers ont pu compter sur son fils de 12 ans qui s'est épanché. En effet, après avoir quitte son domicile car il avait reçu des fessées de sa mère, le jeune garçon est tombé sur des policiers et leur a tout raconté, rappelle L'Est Républicain. Il leur explique donc que sa mère cultive chez elle des plants de cannabis.

Quelques heures plus tard, les policiers pénètrent dans le domicile de la jeune femme de 31 ans et y trouve : "Onze plants de cannabis, soit 1,2 kilo, 1,38 gramme de résine ainsi que tout le matériel nécessaire à la culture de la drogue. La mère de famille reconnaît les faits et dit s'être procuré ce matériel en Espagne", explique le quotidien local.

La jeune femme a été placée en garde à vue et passera devant le juge le 27 mai prochain. L'enfant de 12 ans a, lui, été placé dans un foyer pour mineur pendant 72 heures, le temps qu'une enquête complémentaire pour violences soit menée.