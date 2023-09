Dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 septembre, la police est intervenue dans un pavillon à Dunkerque, découvrant un homme mortellement blessé à coups de couteaux, dans ce qui s'apparentait à un cambriolage. Ce jeudi matin, son épouse, placée à garde à vue la veille, a avoué le meurtre, ont indiqué à l'AFP une source proche du dossier et une source syndicale policière.

C'est elle qui avait appelé la police la nuit du drame, affirmant que son mari avait été victime de cambrioleurs. Conseillère municipale de Dunkerque, élue en 2020 sur la liste du maire Patrice Vergriete, désormais ministre chargé du Logement, et enseignante, comme le défunt, à l'Université du Littoral Côte d'Opale, cette trentenaire avait été placée en garde à vue "après examen des témoignages, déclarations, constatations techniques et scientifiques", indiquait le parquet.



Son mari avait été retrouvé dans une chambre au premier étage, frappé de plusieurs coups de couteau. L'épouse aurait précisé aux policiers qu'elle ne dormait pas dans la même chambre que lui, mais avec sa fille. Deux couteaux ensanglantés, une paire de gants, une lampe torche et un ordinateur portable avaient aussi été retrouvés à proximité du domicile. Jusqu'au placement en garde à vue de la compagne de la victime, aucun suspect n'avait été appréhendé par les policiers chargés des investigations.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info