Professeur tué à Dunkerque : Justine Jotham et Patrice Charlemagne, les mystères d'un couple sans histoire

Justine Jotham, universitaire et conseillère municipale à Dunkerque, a avoué avoir tué son conjoint, lui aussi professeur de l’université. Désormais, place à l'enquête sur ce couple qui avait sa part de zones d’ombre. Cette femme de 37 ans avait d’abord alerté la police en évoquant un cambriolage. Sur place, la personnalité de cette femme interpelle et son geste suscite beaucoup d’incompréhension dans l’entourage. Justine Jotham, enseignante, autrice de livres jeunesse et élue municipale dunkerquoise, écumait les salons littéraires, très engagée pour la promotion de la lecture chez les enfants et une maman épanouie.

"Personne ne dira du mal de Justine", nous dit Jacqueline Gabant, l’une des responsables du Lions Club, qui la côtoyait régulièrement, elle et son mari. "C'était quelqu'un de rayonnant, de solaire. Le mot sidération, c'est le mot qui revient à chaque conversation. Ils avaient tout pour être heureux, ils venaient d'avoir une petite fille qui a maintenant 20 mois. Ils venaient d'acheter une maison très mignonne. C'est un instant de folie qu'elle a eu", nous dit-elle. Justine était plutôt discrète sur sa vie de couple ces derniers temps, même si ses proches la trouvaient plus fatiguée à la rentrée. Elle était en tout cas attendue pour une séance de dédicaces en librairie pour la sortie de son dernier ouvrage jeunesse début octobre. Le rendez-vous paraît désormais compromis.

À l’université du Littoral, c’est la même sidération parmi les élèves et collègues. À la sortie de l’amphi jeudi 21 septembre, les élèves ont en effet rapidement eu vent de ses aveux. La mort de Patrice Charlemagne, professeur de néerlandais depuis 25 ans, passionné, avait déjà suscité un malaise qui a laissé la place à un nouveau choc chez ces étudiants de technique de commercialisation. Justine comme Patrice, chacun avec leur personnalité, donnaient encore cours en fin de semaine dernière. "Elle était très avenante envers nous et elle voulait nous aider. Imaginer juste ce qu'elle a fait, je pense que tout le monde est choqué. Il y a beaucoup de tristesse. C'étaient un peu les deux opposés. Charlemagne, c'était quelqu'un de très strict, il voulait nous pousser au professionnalisme. Il était ponctuel, sérieux. Elle avait l'air gentille, plus laxiste, plus légère. Même au niveau de l'apparence, on n'imagine pas qu'un gabarit comme ça peut s'attaquer à un homme", dit Ilian.

Les professeurs sidérés

Les collègues, plus discrets, sont également sidérés. "On n'entendait pas parler d'eux, ça fonctionnait très bien. Ils avaient leur notoriété. Même nous, on n'arrive pas à analyser, on se pose des questions. On sait ce qui se passe dans l'université, mais en dehors, il y a toujours des choses surprenantes", dit Nicolas enseignant chercheur. Une cellule d’écoute psychologique sur le campus a été renforcée. Au sein du Conseil municipal de Dunkerque, où Justine avait été élue dans l’équipe du ministre Patrice Vergriete, des consignes ont été passées pour que personne ne s’exprime.