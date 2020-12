Procès Le Scouarnec : le chirurgien reconnait avoir violé ses deux nièces

et AFP

publié le 03/12/2020 à 10:03

Le verdict est attendu jeudi 3 décembre. L'ex-chirurgien pédophile Joël Le Scouarnec a avoué pour la première fois mercredi des faits de viol sur deux nièces. "Une avancée énorme", a estimé Maître Delphine Driguez, l'avocate des victimes. Ce procès à huis-clos constitue le premier volet d'une vaste affaire de pédophilie.

Les nièces de Joël Le Scouarnec, aujourd'hui âgées de 30 et 35 ans, ont confronté leur bourreau à la cour d'assises de Charente-Maritime, à Saintes. "Tout ce qu'elles disent est vrai", a lancé l'accusé dans son box, selon plusieurs avocats interrogés par l'Agence France-Presse. Dans ce dossier, à côté des atteintes sexuelles, il n'était poursuivi pour viol que pour la première.

L'ex-chirurgien était apparu "froid" et "fermé" au début de l'audience lundi, selon plusieurs acteurs du procès. Il a finalement semblé fendre "l'armure" mercredi, veille attendue du verdict. Il s'agira aussi du jour de son 70e anniversaire. "C'est la première fois qu'il reconnaît des pénétrations, c'est un vrai soulagement pour les victimes", a expliqué l'avocate des victimes. "Il a clairement reconnu les viols sur les victimes présentes aujourd'hui à l'audience, les prescrites et non prescrites", dont ses deux nièces, les filles de sa sœur, a-t-elle précisé.

312 autres victimes potentielles en 30 ans de carrière

"Par rapport au début du procès, il s'est un tout petit peu ouvert mais je ne parlerais pas quand même d'humanité", plutôt d'un "semblant de volonté de moins s'enfermer dans son monde (...) Elles attendent ce moment depuis 35 ans", a ajouté l'avocate.

Le chirurgien à la retraite est renvoyé devant cette cour pour avoir agressé sexuellement sa nièce Aurélie* dans les années 90 à Loches et une patiente, Amélie*. Il est également jugé pour des faits de viols sur Héléna*, l'autre nièce à la même période et en 2017 sur Lucie* sa petite voisine à Jonzac.

C'est Lucie qui avait permis son arrestation en mai 2017, point de départ d'une affaire de pédophilie tentaculaire, probablement la plus importante connue en France. Jusqu'ici, il reconnaissait des agressions sexuelles mais avait toujours nié les faits de viols, punissables de 20 ans de réclusion criminelle.

Les faits examinés à Saintes ne sont qu'une infime de ceux reprochés au chirurgien. Depuis octobre, il est mis en examen dans un deuxième volet à Lorient pour viols et agressions sexuelles sur 312 victimes potentielles. Elles ont été identifiées grâce aux "carnets" retrouvés chez lui en 2017. Joël Le Scouarnec y avait consigné le récit de leurs agressions sur 30 ans de carrière à l'hôpital. Il a reconnu certains faits.

* Les prénoms ont été modifiés.