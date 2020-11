publié le 30/11/2020 à 13:37

C’est l’un des plus grands pédocriminels français. L’ancien chirurgien de Jonzac, Joël Le Scouarnec comparait depuis ce lundi matin devant les Assises de Charente-Maritime à Saintes. L’homme, pédophile revendiqué, qui pourrait avoir fait plusieurs centaines de victimes, ne comparait dans un premier temps que sur quatre dossiers : une petite patiente de 4 ans, ses deux nièces, et une voisine de 6 ans qu’il a violée.

Le huis clos total a été demandé, et certaines victimes ont affronté le regard de leur agresseur impassible. Le visage moitié dissimulé derrière son masque, seul son regard est perceptible. Il décline son identité, s'assied dans le box et scrute le banc des parties civiles. Il y voit d'abord la mère de la petite voisine de 6 ans qui a dénoncé un viol. La jeune femme soutient son regard. Il fixe ensuite ses propres nièces, aujourd'hui âgées d'une trentaine d'années. Elles sont serrées l'une contre l'autre. L'une d'entre-elle ne peut s'empêcher un tic nerveux : sa jambe tressaute.

Elles réclament le huis clos total : "Au regard de la personnalité de M. Le Scouarnec, qui semble aimer qu'on lui porte l'attention, nous n'allons pas faire le jeu de cet homme", lance l'avocate des deux nièces. La défense pousse aussi pour le huis clos pour garantir la sérénité des débats. Les débats vont se concentrer sur le cercle familial du chirurgien. Le témoignage l'épouse de Joël Le Scouarnec est particulièrement attendu, accusée par plusieurs victimes d'avoir dissimulé l'attirance de son mari pour les mineures.

