publié le 10/03/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime ce soir, l’affaire de pédophilie la plus grave jamais survenue en France ! Celui que la presse a surnommé le « pédophile de Jonzac » comparait à partir de vendredi prochain à Saintes, devant les assises de Charente Maritime pour répondre viols et agressions sexuelles sur 4 mineures : sa jeune voisine âgée de huit ans aujourd’hui, qui a eu le courage de le dénoncer à ses parents en 2017, et aussi trois autres victimes, deux nièces et une patiente, toutes mineures au moment des faits.

L’enquête sur les agissement de Joël Le Scouarnec pendant ses trente ans de carrière de chirurgien dans divers hôpitaux de l’ouest de la France a révélé par ailleurs au moins 349 victimes toutes mineures. Près de 200 plaintes ont déjà été déposées contre lui et ces faits seront jugé dans un deuxième temps devant une autre cour d’assises.

L’enjeu de ce futur procès sera de déterminer si les écrits retrouvés dans ses carnets secrets décrivent des sévices avérés, ou s'il s'agit de simples "fantasmes", comme l’affirme le chirurgien qui nie farouchement les faits de viols sur mineurs qui lui sont reprochés. Il continue à dire que les récits retrouvés n’étaient que des fantasmes qu’il avait alimenté en attribuant à ses victimes les noms de véritables patients.

Le procès qui s’ouvre vendredi sera particulièrement suivi car il a partiellement avoué les faits qui lui sont reprochés et on aura certainement un avant-goût de son système de défense lors du second procès.



Nos invités

Maitre Francesca Satta, du barreau de Saintes. Elle défend plusieurs parties civiles dont les parents de la petite voisine de 6 ans qui a dénoncé le pédophile.

Ismaël Karroum, rédacteur en chef adjoint du journal La Charente Libre, journal qui a

« sorti » l’affaire à la fin de l’été.

Laura, la maman de la petite voisine qui a dénoncé Le Scouarnec.

