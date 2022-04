La date était très attendue par les victimes et parties civiles. Ce lundi 25 avril marque le début du procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge. Neuf ans après l'accident qui a causé la mort de sept personnes et fait des centaines de blessés, différents acteurs impliqués dans le drame sont jugés par le tribunal correctionnel d'Evry.

Vincent était dans le train avec sa compagne lorsque le déraillement a eu lieu. Il se rappelle avoir été "projeté d'un seul coup, comme une brindille, dans ce wagon qui se retourne sur le côté". Il se souvient aussi "du bruit incroyable", "du ballast qui rentre par les fenêtres", "dans un wagon plein de poussière", il perd connaissance. "J'ai perdu contact avec Morgane. Il m'a fallu attendre plus d'un jour et demi pour avoir la confirmation de son décès", témoigne-t-il au micro d'Alice Moréno sur RTL.

Lors de ce procès, Vincent attend "que la culpabilité de la SNCF soit reconnue, que l'on ait une vision claire des responsabilités". "Mais est-ce que le procès permettra de le faire ? J'en doute un petit peu. Il y a tellement d'acteurs qui sont impliqués. C'est une série d'erreurs, d'incompétences", conclut-il. Connaître tous les responsables, c'est l'enjeu de ce procès pour les parties civiles. Elles estiment que la dégradation des rails après une série d'erreurs et de négligences, était connue de la chaîne de commandement de la gare de Brétigny-sur-Orge. Lors du procès, elles témoigneront également en mémoire des personnes décédées et pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus.

À partir de ce lundi, devant le tribunal correctionnel d'Évry, un cheminot est jugé pour homicide et blessures involontaires. Il est le dernier, avant la catastrophe, à avoir contrôlé les rails. La SNCF et SNCF Réseau sont également jugées comme personne morale. Contactée par RTL, la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer avant le début de l'audience. Toutefois, elle réaffirme que la faille sur les rails, à l'origine de l'accident, était indétectable et estime qu'il n'y a eu aucun problème de maintenance.