Accident de Brétigny : procès requis contre la SNCF et un cheminot

publié le 22/11/2019 à 18:20

C'est l'une des pires catastrophes ferroviaires en France : le 12 juillet 2013, le train Intercités Paris-Limoges avait déraillé en gare de Brétigny-sur-Orge en Essonne faisant sept morts et des dizaines de blessés. Six ans plus tard, le parquet d'Evry a requis vendredi un procès pour homicides et blessures involontaires, à l'encontre de la SNCF et d'un cheminot.

L'enquête a exclu "toute faute du conducteur ou un quelconque acte de malveillance", a expliqué le parquet dans un communiqué. Elle a montré que le train avait déraillé à cause "de défauts de maintenance", d'un "système de surveillance insuffisant" et de "manquements dans l'organisation des ressources humaines".

Le cheminot mis en cause, 24 ans à l'époque, était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies au moment du déraillement, en 2013. C'est lui qui avait réalisé la dernière vérification, huit jours avant la catastrophe.

Des "fautes" commises par SNCF

L'enquête a également mis en évidence des "fautes" commises par SNCF Mobilités et SNCF Réseau, en raison de "leur inaction ou les choix techniques ou économiques qu'ils ont pu faire". La SNCF a mandaté d'autres expertises de son côté et estime que l'assemblage incriminé a cédé brutalement à cause d'un défaut de l'acier, ce qui la dédouanerait.

L'accident de Brétigny-sur-Orge est reconnu comme l'un des plus graves accidents ferroviaires dans le pays depuis 20 ans : trois morts parmi les passagers du train, quatre parmi les personnes qui attendaient sur le quai, et des dizaines de blessés.