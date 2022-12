Procès de l'attentat de Nice : 15 ans de prison requis contre les trois principaux accusés

Le procès de l'attentat sanglant de Nice, qui avait fait plus de 80 morts le 14 juillet 2016, prend une tournure inattendue. Ce mardi 6 décembre, l'accusation a surpris en demandant à la cour d'assises spéciale de Paris de condamner Ramzi Arefa, l’un des trois accusés poursuivis pour "association de malfaiteurs terroriste", pour une "simple association de malfaiteurs de droit commun", rapporte l'AFP.

Le ministère public a en effet estimé que Ramzi Arefa "ne pouvait pas connaître la radicalisation" du tueur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui causé la mort de 86 personnes et en a blessé plus de 450 au volant de son camion de 19 tonnes sur la promenade des Anglais, en juillet 2016. Une peine de 15 ans de détention a néanmoins été requise à l'encontre de l'accusé et des deux autres prévenus, Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud.

Ces deux derniers, en revanche, "n'ignoraient pas la capacité (de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel) à commettre des actes en lien avec son idéologie radicale", a affirmé Jean-Michel Bourlès, l'un des trois avocats généraux du parquet national antiterroriste (Pnat) français, au terme de son réquisitoire. "Le doute n’est pas permis. Ils ont agi en connaissant ses discours, sa fascination, sa proximité avec l’Etat islamique", a poursuivi le conseil.

Pour les cinq accusés, dont quatre Albanais, poursuivis pour des délits de droit commun relatifs au trafic d'armes, le Pnat a requis des peines allant de 2 ans à 10 ans de prison, avec interdiction définitive du territoire français pour trois d'entre eux. Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud risquent de leur côté 20 ans de prison maximum. Ramzi Arefa encourt quant à lui la réclusion à perpétuité, car il est en état de récidive légale en raison d'une condamnation pour vol en 2014.

Après le réquisitoire et les plaidoiries de la défense, prévues du 7 au 9 décembre, les accusés auront une dernière fois la parole, le 12 décembre, avant que la cour se retire pour délibérer. Le verdict est attendu le mardi 13 décembre.

