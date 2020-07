et AFP

publié le 24/07/2020 à 00:28

Ce sont quelque six hectares en mer Méditerranée qui sont pollués d'une nappe toxique en raison d'une solution acide marron. L'incident a pris source dans le complexe pétrochimique Lavéra à Martigues (Bouches-du-Rhône) Une fuite d'agent chimique corrosif a eu lieu dans la nuit de ce mercredi 22 juillet à jeudi, a annoncé l'industriel Kem One, numéro deux européen du PVC.

Vers 01h50, une fuite a été repérée "au niveau d'un bac de stockage de solution de chlorure ferrique au sein de l'atelier de production du site de Kem One à Lavéra, raconte le groupe. Un épandage accidentel de cette fuite vers le réseau d’égouts pluvial s'est produit, ayant entraîné un rejet liquide vers l'anse d'Auguette."

Le produit chimique, très corrosif, est utilisé principalement pour le traitement des eaux usées. Au contact de l'eau de mer, il a formé une nappe toxique d'environ six hectares de solution acide marron.

Quarante hommes du bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et dix sapeurs pompiers ont été envoyés sur le site de l'incident, qui n'a fait aucun blessé selon le groupe Kem One. Une enquête est en cours pour préciser les circonstances de cette fuite, qui a cessé d'être alimentée.

La navigation interdite

"Le bâtiment de soutien et d'assistance affrété (BSAA) Pionnier de la Marine nationale, spécialisé dans la lutte antipollution, a également été déployé afin de contribuer aux opérations en cours", explique la préfecture maritime de Méditerranée dans un communiqué. La navigation de plaisance, la pêche maritime, la plongée sous-marine et la baignade sont interdites dans la partie Sud du golfe de Fos, de la plage de Ponteau au cap Couronne.

Le site pétrochimique Lavéra fait partie de l'un des plus gros complexes industriels d'Europe, autour de l'Étang de Berre. Il génère une pollution suscitant régulièrement les craintes des habitants des environs. En octobre 2019, certains d'entre eux avaient notamment attaqué en justice quatre industriels, le chimiste Kem One, ArcelorMittal, Esso et le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, pour "trouble du voisinage".