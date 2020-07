Julie, qui accuse 22 pompiers de viols, a fait une tentative de suicide

publié le 23/07/2020 à 17:03

Julie (prénom modifié), 25 ans, a fait une nouvelle tentative de suicide, a annoncé sa maman Corinne Leriche sur Twitter ce mercredi 22 juillet. Elle a ajouté un peu plus tard que sa fille était sortie du coma mais qu'elle restait en réanimation. Elle demande encore et toujours justice pour sa fille, qui accuse une vingtaine de pompiers de viol.

Julie dit avoir été victime de nombreux viols entre ses 13 et ses 15 ans, par, au total, 22 pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L'enquête a duré 9 ans et n'a abouti qu'à trois poursuites pour "atteinte sexuelle en réunion". Une profonde injustice, estime la famille, qui explique son histoire dans une pétition en ligne.

À l'époque, Julie avait 13 ans. Elle rencontra P., un pompier de 20 ans, qui l'avait secourue à la suite d'une crise de spasmophilie. Il récupéra son numéro de téléphone sur la fiche d'intervention pour la recontacter. C'est le point de départ d'une amitié. Selon la jeune fille, à l'occasion d'une rencontre, P. la viola sur son lit, en l'absence de sa mère, rapportait le Parisien il y a un an.

La vie de Julie devint "un enfer", confie-t-elle. Elle commença à se scarifier, fit plusieurs crises de tétanie et d'angoisse, tenta pour la première fois de se suicider. Mais Julie ne parvint pas à dénoncer les faits. Quelques mois plus tard, le pompier revint la chercher, prétextant une balade. Selon la jeune fille, il l'emmena en fait chez lui, et la viola de nouveau, avec deux collègues. Après cela, les viols s’enchaînèrent, explique-t-elle.

"Il maintient sa position, ils étaient alors en couple et elle était parfaitement consentante", a commenté l'an dernier Me Daphné Pugliesi, avocate de P. Julie et sa maman, elles, expliquent qu'à l'époque, Julie prenait beaucoup de médicaments, antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques. Un traitement qui l'empêchait de s'opposer à ses agresseurs.

P., le pompier que Julie accuse de l'avoir violé en premier, n'a jamais été poursuivi. Dix autres militaires ont été inquiétés pour des relations sexuelles quand elle avait plus de 15 ans mais le délit n'est pas caractérisé, a estimé la justice, car "l'abus d'autorité" n'est pas caractérisé, les pompiers ayant agi "hors du cadre de leur fonction de pompiers." Quatre autres pompiers ont été mis hors de cause.