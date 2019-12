Pierre Ménès visé par une enquête préliminaire pour harcèlement moral

et AFP

publié le 26/12/2019 à 23:12

Pierre Ménès, stars des émissions sur le football du groupe Canal+, fait l'objet d'une enquête préliminaire ouverte en octobre pour "harcèlement moral" et "injure sexiste non publique", a indiqué le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), jeudi 26 décembre. L'enquête porte également sur "des faits qualifiés à ce stade d'injures sexistes non publiques", a précisé le parquet de Nanterre.

Emmanuel Trumer a déposé plainte en octobre pour "harcèlement moral" et a annoncé, mardi 24 décembre, sur son compte Twitter. Il a également diffusé plusieurs échanges de SMS avec le journaliste star de Canal + dans lesquels il est traité de "pédé". Le journaliste ajoute qu'il aurait subi "le racisme décomplexé" du journaliste "en plus de son homophobie" et a été témoin de "comportements très graves envers les femmes".

Emmanuel Trumer travaille en tant que collaborateur de septembre 2017 à juin 2018. “Pierre Ménès a fait de ma vie un enfer" a-t-il déclaré. Il aurait été régulièrement humilié par l'animateur qui n’hésitait pas à le surnommer "mon petit assistant pédé", rapporte le Parisien.



Accusé de harcèlement, de racisme, d’homophobie, et d’agression sexuelle la réponse est « j’ai tout fait pour l’embaucher à 3 000 euros » 😂😂😂 c’était l’accord avec son fils qui était embauché aux mêmes conditons salariales. Il faut tout dire! Rendez vous au tribunal pic.twitter.com/IMcvHwYXOe — Emmanuel Trumer (@EmmanuelTrumer) December 25, 2019

Arash Derambarsh, avocat de Pierre Ménès, a annoncé qu'il comptait poursuivre Emmanuel Trumer "pour harcèlement et/ou diffamation" : "Il y a une seule et unique victime, c'est Pierre Ménès" dénonce-t-il. Les phrases ont été "sorties de leur contexte" poursuit-il, alors que, Didier Seban, avocat du plaignant affirme que son client "a été pendant un an en grande difficulté avec M. Ménès". La semaine prochaine, le conseil du journaliste doit saisir la justice et faire une citation directe pour harcèlement, injure ou diffamation.