Harcèlement moral au travail : comment en sortir ?

publié le 12/11/2019 à 07:00

Dénigrement, critique injustifiée, humiliation, agressivité, pression, mise au placard : le harcèlement moral est bien souvent difficile à prouver et peut avoir de graves répercussions sur la personne qui en est la cible et la victime. D'autant plus qu'elle fait souvent face seule, en s'enfonçant dans le silence... On est fait pour s'entendre se propose de le briser.

Comment en sortir et mettre fin à cette spirale infernale ?

Invité.e.s

- Bénédicte Litzler, avocate au barreau de Paris et auteure de Harcèlement moral au travail : Comprendre et se défendre, co-écrit avec Anne-Françoise Chaperon et Marie-Edith Alouf (Editions Odile Jacob)



- Anne-Françoise Chaperon, psychologue clinicienne et co-auteur avec Bénédicte Lizler de Harcèlement moral au travail : comprendre et se défendre (Editions Odile Jacob)



- Bruno Humbeeck, psychopédagogue et directeur de recherche au CERIS (Centre de recherche en inclusion sociale de l’Université de Mons en Belgique), auteur de Pour en finir avec le harcèlement - A l’école, au travail, sur le Net… (Editions Odile Jacob)



Harcèlement moral au travail - Comprendre et se défendre

Pour en finir avec le harcèlement - A l'école, au travail, sur le Net