Patrick Trémeau, le serial violeur des parkings

Dans la nuit du 14 au 15 juin 1993, Agnès, 23 ans, se rend au commissariat du 11ème arrondissement pour raconter l'agression et le viol qu'elle vient de subir. Elle explique avoir quitté le restaurant dans lequel elle travaille comme serveuse et s'est garée près de son domicile.

Arrivée dans son immeuble, elle s'est retrouvée face à un homme dans l'ascenseur. Il lui a indiqué descendre au -2 pour récupérer sa voiture. Quand l'ascenseur est arrivé à destination, l'individu s'est jeté sur elle et a posé sa main sur sa bouche. Agnès tente de s'enfuir, mais l'homme la saisit, lui cogne la tête contre l'escalier et la viole.

Le 16 juin 1994, Anne Bordier, 28 ans, est attaquée tard dans la soirée dans le parking de son immeuble par un homme. Il l'a attrapé par les cheveux, puis violé et l'a laissé dans sa voiture en l'avertissant qu'il allait mettre le feu au véhicule. Il a disparu rapidement. La plainte de la jeune femme ne passe pas inaperçue et ressemble à d'autres faits similaires qui se sont passés dans le XIe et XXe arrondissement de Paris.

Nos invités

Stéphane Bouchet, journaliste. Il a suivi l'affaire pour le Parisien.

Gérard Bousquet, ancien commandant de Police Judicaire et chef de groupe à l'époque. Il est l'auteur du livre "Autobiograflic, la police judiciaire vécue de l'intérieur" aux éditions Pascal Galodé