L'INTÉGRALE - Les disparus de Vaux-le-Pénil : magie noire, cauchemars et mensonges

L'ENQUÊTE - Les disparus de Vaux-le-Pénil : magie noire, cauchemars et mensonges

Le 23 septembre 1995, Gilberte Crovisier reçoit un appel de la mère de Donald Davila, son gendre. Elle explique ne plus avoir de nouvelles de son fils, ni de la famille. Elle s'inquiète. Gilberte non plus n'a pas de nouvelles, mais ne s'était pas inquiétée de ce silence jusque-là.

Donald, 34 ans, est marié à Stéphanie, 21 ans. Ils mènent une vie décontractée et de bohème dans leur maison de Vaux-le-Pénil avec leurs deux enfants : Donald Junior, 3 ans et Donatella, 22 mois.

Le 25 septembre 1995, Gilberte Crovisier n'a toujours aucune nouvelle de la famille. Elle décide de se rendre sur place accompagnée de son fils. Les deux voitures sont garées devant la maison. A l'intérieur de la maison, il n'y a personne et rien ne semble avoir bougé. Gilberte Crovisier ne va pas tarder à découvrir qu'un homme est installé dans la maison de sa fille.

Nos invités

Gilberte Crovisier, la grand-mère et mère des victimes

Jean-François Caltot, journaliste au journal la République de Seine et Marne

Maitre Aude Lequérré-Derbise, avocate d’Edgar Boulai.