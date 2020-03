publié le 04/03/2020 à 18:40

La sentence est tombée pour les époux Balkany, rejugés en appel pour fraude fiscale. Patrick et Isabelle Balkany ont écopé de 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. La justice a ordonné l’exécution immédiate de la peine, autrement dit, le départ de la mairie de Levallois-Perret, sans attendre les municipales. C'est la fin d'un règne de plus de 35 ans...

Même si la décision n'a pas été officiellement notifiée, elle attriste déjà Jacqueline, qui habite Levallois-Perret depuis 20 ans. "J'ai connu le Levallois-Perret d'avant, ça n'a rien à voir avec maintenant. On est aidés, on est servis, vraiment monsieur Balkany restera dans nos mémoires très très longtemps", a-t-elle dit.

Marie-Odile a elle aussi soutenu Patrick Balkany pendant des années mais elle estime qu'il faut passer à autre chose. "Ça fait quand même dix ans que les affaires se poursuivent. Il a fait une belle ville, ça on lui concède mais moi ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir été honnête", explique-t-elle.

Patrick et Isabelle Balkany seront démissionnés d'office par la préfecture des Hauts-de-Seine une fois qu'elle aura reçu l’arrêté officiel de la cour d'appel. Cela devrait être le cas dans les prochains jours.

