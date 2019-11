Patrick Balkany se sépare de ses avocats Éric Dupond-Moretti et Antoine Vey

publié le 25/11/2019 à 17:11

Maître Éric Dupond-Moretti et Maître Antoine Vey défendaient jusqu'ici le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany, jugé pour fraudes fiscales et du blanchiment d'argent. Mais le maire de Levallois-Perret se sépare de ses avocats car il n'a plus les moyens de les payer, selon des informations de BFMTV.

C'est Maître Romain Dieudonné, du cabinet Lafarge, qui sera désormais chargé de la défense de Patrick Balkany. L'avocat historique du couple Balkany n'était autre que Grégoire Lafarge, qui avait dû renoncer à le défendre à cause de problèmes de santé.

Les relations entre Me Dupond-Moretti et Patrick Balkany se sont parfois révélées tendues. Le 14 mai dernier, l'avocat et son client avaient ainsi eu un échange électrique, alors que le premier s'était trompé sur l'âge du second. De son côté, la défense d'Isabelle Balkany restera assurée par Pierre-Olivier Sur.

Deux procès en cours

Le couple Balkany est au cœur de deux procédures judiciaire : l'une pour fraude fiscale et l'autre pour blanchiment aggravé. Dans le premier volet, le maire de Levallois-Perret a été condamné à quatre ans de prison, avec incarcération immédiate, et son épouse à trois ans de prison sans incarcération immédiate.

Dans le second volet de cette affaire, Patrick Balkany a été condamné à cinq ans de prison mais a été relaxé du délit de corruption. Isabelle Balkany a elle aussi écopé de quatre ans d'emprisonnement, mais sans incarcération immédiate, eu égard à sa santé fragile.

Les Balkany ont fait appel

Le couple a fait appel de toutes leurs condamnations et Patrick Balkany a déposé des demandes de mise en liberté. Une première lui a été accordée, assortie de lourdes obligations dont le paiement d'une caution de 500.000 euros, qu'il peine à réunir. Mais la seconde, dans le volet blanchiment, lui a été refusée notamment "pour prévenir l'exercice d'une concertation entre les personnes mises en cause" dans ce dossier d'ici l'ouverture du procès en appel.



Après ce refus, l'élu a déposé une nouvelle demande de mise en liberté devant la cour d'appel de Paris, dont la date d'examen n'a pas encore été fixée.