Une cagnotte pour Patrick Balkany ? Son épouse, Isabelle Balkany a lancé un appel aux dons pour aider l'ancien maire de Levallois-Perret à payer sa caution. Il a été condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale et doit verser 500.000 euros de caution.



Celle qui occupe le poste de maire par intérim explique à 20Minutes : "La réalité, c’est qu’on n’a plus un centime. Ce n’est pas du pipeau ! Je ne suis pas là pour me plaindre. Mais si on me verse 10 balles sur mon compte, ils sont aussitôt saisis. Donc, cette association est le seul moyen".

Qui se cache derrière ces cagnottes ? Il ne s'agit pas de cagnotte à proprement parler - certaines ont été créées sur Leetchi, mais n'ont pas cumulé d'argent, note Libération. L'association de soutien à Patrick Balkany (ASPB) a été créée. Selon CheckNews, "le récépissé de la préfecture actant la création de leur association, assurent que les époux Balkany n’ont rien à voir dans le lancement de leur association".

Le président de l’association, Yvon Levecq, 70 ans et Levalloisien depuis 45 ans, explique au site : "On avait créé un comité de soutien sur Facebook il y a un moment et on a attendu d’avoir l’aval d’Isabelle Balkany pour lancer l’association". Pourquoi ne pas avoir créé une cagnotte ? Simone Roques, la trésorière de l'association, une Levalloisienne explique qu'Isabelle Balkany a donné son accord mais tenait à ce que les choses soient faites dans les règles.

"Quand on va sur les marchés, on se dit que si on veut retrouver notre maire, il faut arrêter de pleurer et commencer à agir", raconte à CheckNews Simone Roques qui défend le couple Balkany. "Quand on apprend à les connaître, on change radicalement d’avis, explique-t-elle. Ils sont généreux et attentifs. S’ils voient que quelqu’un a besoin d’aide, ils vont le savoir et en toute discrétion vont faire en sorte de les aider".