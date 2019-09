Isabelle Balkany condamnée à 3 ans de prison, pas d'incarcération immédiate

publié le 13/09/2019 à 14:27

Les époux Balkany ont été lourdement condamnés vendredi 13 septembre pour fraude fiscale. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret a écopé de 4 ans de prison ferme. Il sera immédiatement incarcéré, contrairement à son épouse et première adjointe.

Isabelle Balkany a quant à elle été condamnée à trois mois de prison ferme sans mandat de dépôt. L'épouse de Patrick Balkany ne sera donc pas incarcérée, le tribunal a estimé que son état de santé était incompatible avec la détention. Isabelle Balkany a également écopé, comme son époux, de dix ans d'inéligibilité.

Il était reproché aux Balkany de n'avoir pas payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Mais également d'avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014. Au total, les sommes éludées ont été estimées à plus de 4 millions d'euros d'impôts sur le revenu et la fortune, un montant contesté par la défense.

Une autre décision sera rendue le 18 octobre prochain à l'encontre des époux Balkany. Ils seront cette fois-ci jugés pour blanchiment et corruption.