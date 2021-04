Jeanne Mercier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À Paris, une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui" a été ouverte après une messe de Pâques sans masque. Sur des images de cette célébration dans l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, dans le IXe arrondissement, on voit des centaines de fidèles, âgés pour la plupart, serrés les uns contre les autres. Le diocèse a fait part de sa stupéfaction.

Michèle était dans l'église ce jour-là, elle-même ne portait pas de masque, et elle ne voit pas où est le problème. "Il y a beaucoup de gens qui désobéissent, il n'y a pas que nous [...] L'État n'a pas à nous imposer des règles aussi strictes", déclare-t-elle au micro de RTL.

Pour d'autres fidèles, 250 personnes étaient présentes lors de cette messe alors que l'église peut en contenir 600 et les gestes barrières étaient respectés autant que possible. "Je n'excuse pas ces personnes qui n'ont pas mis le masque mais chaque sacrement a été fait selon les règles sanitaires, avec du gel hydroalcoolique, des lingettes...", assure un fidèle. "Jamais l'église n'a mis ses voisins en danger ! Quand vous parlez de nombre et tout ça... Regardez dans les transports !", s'indigne une autre.

De son côté le diocèse de Paris s'est dit "stupéfait" et rappelle les règles sanitaires en vigueur, à savoir le port du masque obligatoire dès onze ans, et l'obligation d'avoir deux sièges d'écarts entre les fidèles.