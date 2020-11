Coronavirus : les transports en commun se relèveront-ils de la crise ?

et Catherine Mangin

publié le 19/11/2020 à 07:30

Transports en commun et pandémie ne font pas bon ménage. Face à l'essor du télétravail et la peur de la contamination dans ces endroits clos et souvent bondés, les habitants des grandes villes du monde entier ont cessé de les emprunter.

Au moins 5 milliards d'euros ont été amputés au chiffre d'affaires de la SNCF pour l'année 2020, plusieurs centaines de millions d'euros pour la RATP, et à New York, même constat : l'autorité de transport déplore une perte de 12 milliards de dollars… Les transports en commun sont en crise et la voiture reprend du poil de la bête.

Les passagers reviendront-ils un jour ? À en croire une étude faite par CBRE dans 18 pays sur 10.000 personnes, ce n'est pas garanti. En effet, 85% des employés souhaitent désormais télétravailler au moins deux jours par semaine. Cela signifie une baisse de 40% de leur demande en transports collectifs.

Réduire le service de transport, demander davantage d'aides financières aux collectivités ou encore développer de nouveaux modes de tarification, plusieurs options sont à l'étude, mais une chose est sûre : les compagnies de transports et les villes elles-mêmes devront se réinventer et s'adapter au télétravail.

