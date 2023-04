Paris: un jeune homme de 24 ans poignardé à mort dans un immeuble du XIXe

Un jeune homme de 24 ans a été tué à coups de couteau samedi soir dans un immeuble du XIXe arrondissement de Paris, a appris l'AFP dimanche de source proche de l'enquête, confirmant une information du journal Le Parisien.



Les faits ont eu lieu vers 19h00. La victime, "défavorablement connue" de la police, a précisé la même source à l'AFP, a reçu plusieurs coups de couteau. Alors que son pronostic vital était déjà engagé au moment de sa prise en charge par les secours, le jeune homme est mort lors de son admission à l'hôpital européen Georges-Pompidou, situé dans le XVe arrondissement.

À cette heure il n'y a aucun témoin et aucun indice qui pourraient renseigner sur les circonstances du drame. "Pas de piste privilégiée" non plus à ce stade des investigations, a précisé la source proche de l'enquête, ajoutant cependant que l'une des hypothèses était celle d'un "règlement de comptes".

