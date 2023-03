Sainte-Soline : les secours ont-ils été empêchés d'intervenir par la police ?

Que s'est-il exactement passé samedi 25 mars à Sainte-Soline ? La famille d'un homme entre la vie et la mort depuis la manifestation contre un projet de "méga-bassine" dans les Deux-Sèvres a porté plainte contre X pour ''tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours". Le parquet de Rennes, qui a une compétence militaire, a été saisi. D'après ses proches, cet homme de 32 ans a été touché à la tête par une grenade lacrymogène et le délai d'intervention des secours pose question.

Depuis samedi, plusieurs témoignages de manifestants font état du fait que le Samu aurait répondu qu'il ne pouvait pas intervenir au milieu des blessés, sur ordre de la gendarmerie. Mardi, le journal Le Monde a publié un fichier audio pour le prouver. Il s'agit de la retranscription d'un enregistrement effectué par la Ligue des droits de l'Homme. On entend un médecin batailler avec les secours pour qu'ils interviennent en urgence sur place. L'ambulancier met en avant le fait que les gendarmes ne leur laissent pas accéder au site en raison des violences qui viennent d'avoir lieu.

De son côté, la préfète des Deux-Sèvres a publié mardi soir un droit de réponse à l'article du Monde. Elle affirme dans ce communiqué que les secours n'étaient pas en capacité de se rendre sur place, qu'il appartient aux forces de l'ordre, sur le terrain, d'évaluer ou non la possibilité d'intervention des secours. Enfin, la préfète affirme qu'un médecin militaire de la gendarmerie est allé lui-même assister un manifestant en état d'urgence malgré une foule hostile.

