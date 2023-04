Affaire Fiona : qui est sa mère Cécile Bourgeon, condamnée pour le meurtre de la petite fille ?

La France entière a vu son visage à la télé, sa blondeur juvénile un peu abimée déjà. La France entière l’a entendue réclamer son enfant, des sanglots dans la voix. Ce jour de mai 2013, elle affirmait qu’elle s’était endormie dans un parc et qu’à son réveil, Fiona n’était plus là.

Quatre mois plus tard, ce mensonge est éventé. Les enquêteurs ont mis en évidence les incohérences de Cécile Bourgeon et de son compagnon Berkane Makhlouf. Et le couple avoue : Fiona a été battue, et enterrée à la va-vite dans la forêt. Mais battue par qui ? Cécile Bourgeon est-elle une mère infanticide ? Une complice ? Une femme sous emprise ?

En décembre 2020, au terme d’un quatrième procès, Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison. Quelques mois plus tôt, elle a mis au monde son quatrième bébé, celui d’un ancien détenu.

Comme elle était toujours sous Subutex, la petite fille est née avec un syndrome de sevrage et elle a été placée par la justice. Mais au président du tribunal qui s'interroge, "à quoi bon faire des enfants dans ces conditions ?", Cécile Bourgeon répond calmement : "On peut dire que j'ai été une mauvaise mère, mais mes enfants, je les ai toujours aimés".

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info