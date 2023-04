Meurtre de Leslie et Kevin : ce que l'on sait des deux nouveaux mis en examen

Les prénoms de Mickaël et Stevan s'ajoutent désormais à la liste des personnes poursuivies pour les meurtres de Leslie et Kevin. Les gendarmes de la section de recherche de Poitiers étaient à leur trousse depuis quelque temps. Ils ont été mis en examen vendredi 14 avril.

Eux aussi sont jeunes : ils ont 23 et 24 ans. Mickaël réside à Angers et Stevan en Normandie. Le premier a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et recel de cadavre. C'est le plus lourdement chargé. Il rejoint Enzo et Nathan, poursuivis depuis mars pour assassinat. Selon les premiers éléments, ce sont eux qui ont massacré le couple avec un ou des objets contondants.

Stevan est lui poursuivi pour modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et recel de cadavres. Il aurait donc gardé les corps sans vie des deux suppliciés. On ne sait pas encore où. Peut-être à Puyravault, où réside Nathan et où le cadavre de Kevin a été retrouvé.

Le cinquième homme, c'est Tom, "l'ami" du couple, celui qui devait les loger. Il devait participer à l'enlèvement. Les raisons du drame ? Une possible affaire d'argent sur fond de trafic de drogues. L'enquête continue.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info