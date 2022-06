Paris : trois policiers blessés après un refus d'obtempérer

Pas une semaine sans que la notion de refus d'obtempérer ne revienne au cœur de l'actualité. À Paris, dans le XVIIe arrondissement, un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle de police dans la soirée du vendredi 17 juin, indique Le Figaro, d'après une source policière.

Les faits se sont déroulés à l'angle des rues Burq et Durantin. Trois agents de police ont été percutés par le véhicule en fuite et ont été légèrement blessés et conduits à l'hôpital, rapporte le quotidien. L'un des policiers se serait fait rouler sur le pied.

Lors de l'incident, les forces de l'ordre auraient fait usage de leur arme de service, sans faire de blessé. À ce stade, le chauffard est toujours recherché par les autorités.

