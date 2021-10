Pablo Escobar "s'est suicidé", affirme sa femme sur RTL

Le 2 décembre 1993, Pablo Escobar, le fugitif numéro 1 du continent américain, est traqué par les forces de l'ordre colombiennes. Il se terre dans une maison du quartier de Los Olivos, à Medellin. Dans son entourage, il ne reste plus que son cousin et ancien chauffeur de sa mère, El Limon. Ses neuf lieutenants et trois meilleurs tueurs ont été arrêtés ou abattus.

Pablo Escobar avait réussi à mettre sa femme, Maria Isabel Santos-Escobar, ses enfants ainsi que le reste de sa famille à l'abri, en Allemagne, mais ces derniers vont finalement être renvoyés en Colombie.

Le narcotrafiquant souhaite alors avoir de leurs nouvelles et leur téléphone à plusieurs reprises. Mais le dernier appel est localisé par le groupe de recherche du général Octavio Vargas. Pablo Escobar est abattu quelques minutes plus tard.

Il a toujours dit qu'il allait se suicider Maria Isabel Santos-Escobar

Les frères du narco-trafiquant déclarent que Pablo Escobar s'est suicidé. Une information confirmée par sa veuve, Maria Isabel Santos-Escobar. "Oui, il s'est suicidé", révèle-t-elle au micro de L'Heure du Crime face à Jean-Alphonse Richard ce vendredi 1er octobre. "Il a toujours dit qu'il allait se suicider et qu'il ne se laisserait pas appréhender".

Lorsque Pablo Escobar est tué, "cela faisait 5 mois que je vivais protégé par l'Etat Colombien", explique Maria Isabel Santos-Escobar. "Il nous interdisait le téléphone, on ne pouvait pas l'utiliser et ce jour-là, il a fait tout le contraire".

Ce cauchemar est terminé pour lui et pour nous Maria Isabel Santos-Escobar

En apprenant la nouvelle, elle confie : "J'ai senti une grande douleur à cause de la situation de mes enfants parce qu'ils avaient perdu leur papa et en même temps je me suis dit : 'ce cauchemar est terminé pour lui et pour nous' ".

Elle ajoute qu'elle pense tous les jours aux nombreuses victimes de son mari et qu'elle en a même rencontré quelques-unes : "J'ai approché certaines victimes avec beaucoup de respect et de douleur".

Tout comme son fils, Juan Pablo Escobar, elle souhaite demander pardon pour "les folies" de son mari. Elle aurait d'ailleurs aimé que les propriétés de Pablo Escobar reprises par le gouvernement ou l'argent de ces propriétés bénéficient aux victimes.

Maria Isabel Santos-Escobar, veuve de Pablo Escobar et auteure de "La vie secrète de Pablo Escobar" aux éditions Albin Michel