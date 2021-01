Nouvel An à Bordeaux : un bureau de poste brûlé et des incidents "intenses"

et AFP

publié le 01/01/2021 à 21:36

La police a décrit des incidents "particulièrement intenses" avec un bilan matériel "assez conséquent" dans le quartier des Aubiers, à Bordeaux (Gironde) pour la nouvelle année. Au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, un bureau de poste a été brûlé et des arrêts de bus et de tramways détruits.

Il n'y a eu ni blessé ni interpellation, mais, alors que la police est intervenue à plusieurs reprises tout au long de la soirée pour permettre aux pompiers d'intervenir sur les débuts d'incendie qui leur ont été signalés, les forces de l'ordre ont essuyé "une pluie de tirs de mortiers d'artifice et de projectiles en tout genre", notamment depuis les étages des immeubles adjacents. Ils ont fait usage de grenades lacrymogènes.

Selon les constats effectués par l'AFP, une dizaines d'abris pour les passagers du bus et du tramway ont vu leurs vitres détruites et leurs équipements de billetterie et d'affichage cassés. La police a ajouté qu'un bungalow appartenant à la société de transports publics bordelaise a également été complètement saccagé.

Selon Vincent Maurin, le maire-adjoint du quartier Bordeaux-Maritime, ces "dommages inédits de par leur importance" sont le fait d'un "petit groupe de jeunes organisé", en s'attaquant à "deux lieux symboliques, les transports et la poste, qui animent la vie de la cité". "Les autorités doivent intervenir" pour aider Les Aubiers, a-t-il ajouté. "Il faut trouver des solutions, on ne règlera pas la situation de façon sécuritaire".