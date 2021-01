et AFP

Trois incendies se sont déclarés en une semaine dans le parking souterrain d'un immeuble de Créteil où habitent des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police.

Une enquête pour dégradations volontaires par incendie a été ouverte pour ces trois faits et confiée à la police judiciaire, a indiqué le parquet de Créteil. Un premier départ de feu, le 22 décembre vers 23h, a endommagé une dizaine de voitures et quelques motos, et entraîné l'évacuation des locataires, selon une source proche de l'enquête.

Le deuxième, le 29 décembre au petit matin, a causé moins de dégâts matériels avec trois motos brûlées. Le troisième, mercredi matin aux alentours de 10h, n'a causé aucun dégât particulier et serait a priori accidentel, a nuancé une source proche de l'enquête.

Cette dernière vise à déterminer les causes exactes de ces incendies et leur éventuel lien mais aucune piste n'est pour le moment privilégiée, a indiqué cette même source.