Nordahl Lelandais "nous a bousillés", témoignent ses cousins

publié le 23/02/2020 à 18:00

Au moment de la découverte du corps de la petite Maëlys après un mariage en Isère en août 2017, puis de l'arrestation de Nordahl Lelandais, suspecté du meurtre, "on se serait fait couper la main que ce n'était pas lui", témoignent ses cousins, qui se sont exprimés publiquement le 23 février, après être restés longtemps emmurés dans le silence. "C'était forcément une erreur, c'était le bouc émissaire, on a tout de suite imaginé ça."

Puis ils ont compris l'ampleur des faits reprochés à leur cousin, aujourd'hui dans l'attente de son procès. Un des deux couples découvre même que Nordahl Lelandais s'en est pris à leur propre fille. "On a refusé de voir les vidéos, mais on a vu les photos, et on a reconnu ma fille qui avait quatre ans à l'époque", témoigne sa mère, sur l'antenne de France info.

"C'est du dégoût, de la culpabilité, on a toutes sortes de choses qui passent par la tête", ajoute cette femme, traumatisée à vie. "Il nous a bousillés", abonde un autre ancien proche de Nordahl Lelandais. En s'exprimant tous à visage découvert, ils entendent apporter leur soutien à la famille de Maëlys.

Lelandais est également poursuivi pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, tué en avril 2017 à Chambéry.