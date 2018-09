publié le 24/09/2018 à 18:46

Arthur Noyer a-t-il été accidentellement tué par Nordahl Lelandais à la sortie d'une boîte de nuit en avril 2017, comme le défend son frère Sven Lelandais ? Me Bernard Boulloud, l'avocat des parents du jeune militaire, était l'invité de RTL Soir ce lundi 24 septembre. "Ce qu'on attend depuis largement plusieurs semaines avant les funérailles d'Arthur, c'est que la parole de monsieur Lelandais se libère et qu'il nous dise comment, dans ce dossier comme celui de Maëlys, les deux personnes ont pu disparaître", explique Bernard Boulloud.



Selon l'avocat, les parents ont été "effarés" par les interviews accordées par Sven Lelandais, notamment à RTL, ce jour, dans lesquelles il défend la thèse accidentelle. "On ne croit pas à la thèse de l'accident. (...) Leur propre conviction, c'est que cela ne s'est pas passé comme ça. C'est très dur de lire ce qu'ils ont pu lire et de ne pas pouvoir répondre au risque de violer le secret de l'instruction", poursuit l'avocat.

"Son frère Nordahl est quelqu'un qui a de l'humain, dit Sven Lelandais. Si c'est vrai, il ne tient qu'à lui de le démontrer et de libérer sa parole ce soir dans le cadre de la reconstitution de la mort de la petite Maëlys", plaide Me Boulloud, qui souhaiterait pouvoir interroger le mis en examen comme l'avocat de la famille de Maëlys avait pu le faire. "Ça pourrait permettre à monsieur Lelandais de se libérer plus facilement", estime-t-il.