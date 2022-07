Nordahl Lelandais : comment les enquêteurs ont fait le lien entre les meurtres de Maëlys et Arthur Noyer

Dans la nuit du 26 au 27 août 2017, dans la salle communale de Pont-de-Bonvoisin (Isère), près de 200 personnes profitent d'une belle soirée de mariage. Pourtant, la fête va tourner au drame : Maëlys, une des jeunes convives, disparaît. Très vite, la gendarmerie est alertée et les témoignages recueillis mettent rapidement les enquêteurs sur une piste : celle de Nordahl Lelandais, une connaissance du marié.

"La maman l'a vu parler avec sa fille, lui montrer des photos sur son téléphone… La petite Maëlys était déjà un peu happée par ce personnage", explique Michel Moatti, auteur du livre Rapport sur Nordahl L. (Hervé Chopin, 2022) dans Les Voix du Crime. Le 31 août, Lelandais est placé en garde à vue mais nie.

"Il ne ment jusqu'au moment où il est pris en flagrant délit de mensonge, il ne peut plus maintenir ses propos, donc là, il fait machine arrière mais étape par étape (…) c'est quelque chose d'assez inédit. En général, soit les mis en examen craquent et avouent, soit ils maintiennent le silence", indique l'auteur.

L'affaire Maëlys commence à donner des explications sur l'affaire Noyer Michel Moatti

En parallèle, la voiture du principal suspect est méticuleusement démontée et chaque pièce est analysée par les experts scientifiques : une opération rarissime dans l'Histoire de la gendarmerie. Après des mois de recherches, une minuscule goutte de sang correspondant à l'ADN de Maëlys, est finalement retrouvée. "Il y a un côté Sherlock Holmes, parce qu'il fallait presque être sûr qu'elle était là, pour y arriver", constate Michel Moatti.

Face à cette preuve accablante, Nordahl Lelandais avoue le meurtre de la petite fille, six mois plus tard, en février 2018. La piste se confirme et plus encore, la voiture de Nordahl Lelandais va conduire les enquêteurs à se pencher sur une autre affaire : la disparition d'un jeune caporal à Chambéry (Savoie), en avril 2017.

"L'affaire Maëlys commence à donner des explications sur l'affaire Noyer puisqu'on s'aperçoit que la même Audi A3 qui a servi à enlever Maëlys, est celle qui circulait dans les rues de Chambéry, la fameuse nuit de la disparition d'Arthur Noyer", explique Michel Moatti. Et d'ajouter : "C'est un élément assez rare dans une enquête judiciaire qu'une affaire antérieure est éclairée par un élément qu'on va retrouver plusieurs mois plus tard."

Cette cellule a examiné plusieurs centaines, voire peut-être, autour d'un millier d'hypothèses Michel Moatti

En mars 2018, Lelandais avoue un deuxième meurtre, celui d'Arthur Noyer. Pour autant, l'enquête ne s'arrête pas là. Avec la cellule Ariane, les gendarmes poursuivent les investigations sur d'autres potentielles victimes de Lelandais. "Cette cellule a examiné plusieurs centaines, voire peut-être, autour d'un millier d'hypothèses, sur des affaires dans lesquelles Nordahl Lelandais pouvait-être impliqué", précise Michel Moatti.

En avril 2021, Nordahl Lelandais est condamné à 20 ans réclusion criminelle pour le meurtre du militaire, et à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour celui de Maëlys, en février 2022. Malgré le travail colossal des enquêteurs, les zones d'ombres persistent encore sur les circonstances de la mort du militaire et de la petite fille, et aucun autre lien n'a pu être établi entre Nordahl Lelandais et d'autres affaires.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

