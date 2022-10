Nordahl Lelandais : ces zones d'ombre qui persistent autour de la mort de Maëlys

Dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d’une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère), Maëlys De Araujo, huit ans, est enlevée, puis tuée. Le corps de la petite fille est retrouvé en février 2018, juste après les aveux de Nordahl Lelandais. L’enquête révèle que le meurtrier de la petite fille est également celui du jeune caporal, Arthur Noyer, disparu en avril 2017.

Lors de l’autopsie, les médecins légistes sont unanimes : "Il a été acquis qu’elle (Maëlys) avait reçu des coups au visages, puisqu’il y avait une fracture de la mandibule", indique Jacques Dallest, procureur général de Grenoble et avocat général lors du procès de Lelandais, dans Les Voix du Crime.

Six mois séparent le meurtre de la petite fille et la découverte de son cadavre. "L’hiver est passé par là et évidemment. On n'a pas pu déterminer exactement les causes de la mort de Maëlys", explique le procureur général. Et d'ajouter : "Même si l’on retrouve des restes humains, l’état de ces restes interdit de déterminer s’il y a eu acte sexuel ou des attouchements".



Lelandais savait que le temps passant, ça pouvait jouer en sa faveur Jacques Dallest

Pour Jacques Dallest, le forcené est méthodiquement organisé. "Il ne faut pas oublier qu’au mois d’avril de la même année il avait tué le caporal Noyer, il s’était débarrassé du corps, il savait que le temps passant, ça pouvait jouer en sa faveur."

Ce n'est pas la première fois dans sa longue carrière, que Jacques Dallest est confronté à ce mode opératoire. "Ils font en sorte, pour un certain nombre d’entre eux, de faire disparaître le corps pour ne pas laisser de traces d’ADN, et peut-être aussi, faire en sorte qu’on ne sache pas de quoi, précisément, la personne est morte", explique-t-il.

Le procès de Nordahl Lelandais s’est ouvert le 31 janvier 2022. Pendant les trois semaines d’audiences, proches et avocats cherchent à rétablir la vérité sur la nuit du drame. Malgré les espoirs de la famille, le forcené reste sur ses positions. "Il a tout admis, l’enlèvement, le meurtre, mais il n’a pas voulu aller au-delà", se souvient l’avocat général lors du procès.

Il y avait assez peu d’espoir de le faire admettre compte tenu de sa personnalité Jacques Dallest

Pour autant, Jacques Dallest reste intimement convaincu des motivations qui ont poussé le tueur à cet acte barbare. "C'était dans une intention que moi j’ai considéré comme sexuelle, confie le procureur général. Mais juridiquement, factuellement parlant, dans le dossier et même à l’issue des débats, nous n’avons pas pu montrer qu’il s’était passé un acte d’ordre sexuel."

Le 18 février 2022, Nordahl Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Malgré la satisfaction du verdict, un sentiment amer perdure. "Ça ne suffisait pas pour le faire avouer, surtout quatre ans et demi après les faits, je pense que là, il y avait assez peu d’espoir de le faire admettre compte tenu, encore une fois, de sa personnalité, plutôt froide, réfléchie, intelligente."

Aujourd'hui encore, le meurtre de la petite Maëlys garde sa lourde part de mystère. Toutefois, pour Jacques Dallest, la peine administrée à Lelandais est à la hauteur de ses actes : "J'ai considéré que c’était quelqu'un qui avait un potentiel de passage à l’acte extrêmement fort, et que ça en faisait un danger pour la société".

