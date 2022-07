Nordahl Lelandais : ce livre que le meurtrier de Maëlys et Arthur Noyer a voulu faire interdire

"C'était quelque chose que je ne pouvais évidemment pas affronter". Dans Les Voix du crime, l'écrivain Michel Moatti raconte la véritable épopée vécue lors de la publication de son dernier ouvrage, Rapport sur Nordahl L. (Hervé Chopin, 2022). En 2018, alors que le livre-enquête sur Nordahl Lelandais, meurtrier d'Arthur Noyer et de la petite Maëlys, s'apprête à être distribué en librairie, le principal intéressé, via son avocat Me Alain Jakubowicz, l'enjoint de renoncer à ce projet sous peine de poursuites judiciaires.

"On a reçu mon éditeur et moi, chacun une lettre recommandée", se souvient Michel Moatti dans ce second épisode consacré à l'affaire Maëlys. Il s'agit d'un courrier menaçant d'une procédure judiciaire, "et surtout d'une demande de dommages et intérêts". Nordahl Lelandais accuse l'éditeur et l'écrivain de porter atteinte à sa présomption d'innocence, n'ayant alors pas encore été condamné pour ses crimes.

Dans Rapport sur Nordahl L. qui devait paraître avant les deux procès du meurtrier, Michel Moatti enquête sur la personnalité de Nordahl Lelandais dans un style à la fois romanesque et journalistique. Un exercice périlleux auquel il ne sait toujours pas comment le personnage a eu accès du fond de sa prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

Pour autant, il ne regrette pas d'avoir renoncé à la publication de cette première version de l'ouvrage. Le temps de rebondir et d'actualiser son récit, Michel Moatti a eu l'occasion de correspondre avec la mère de Maëlys, Jennifer de Araujo, avant de la rencontrer à Grenoble. "C'était riche, mais c'était lourd aussi... confie l'écrivain. Être en compagnie de la maman de Maëlys, qui a traversé tout ça, de lui demander de corriger les moments où je la fais penser et donc aussi d'entrer un peu dans sa tête, c'était à la fois passionnant et difficile. Mais je ne le regrette pas, j'ai beaucoup appris."

Le livre a finalement été publié en mars 2022 après la seconde condamnation de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys - il avait été condamné un an auparavant pour le meurtre d'Arthur Noyer. Le principal intéressé est désormais en prison à perpétuité.

