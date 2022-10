Affaire Maëlys : qui sont Jennifer et Joachim, les parents de la petite fille victime de Lelandais ?

Ils n’oublieront jamais cette nuit. Elle revient sans cesse les tourmenter, avec insistance, avec tout le poids de la fatalité, et les piqûres incisives de la culpabilité. Cette nuit-là les hante. Jennifer Cleyet-Marrel et Joachim de Araujo sont des parents hantés, comme il y a des maisons hantées.

Cette nuit d'août 2017 est une fête. Un mariage comme tant d’autres. Nous sommes à l’heure où les cravates sont desserrées, le maquillage fatigué. Dans sa jolie robe blanche, Maëlys danse. Sur TF1, Joachim se souvient : "Elle voulait monter sur mes épaules. Je lui ai dit ‘écoute ma chérie, je suis fatigué’. Je l’ai reposée à terre, et elle est partie sur la piste de danse jouer avec ses copains." Il s’en veut encore.

Jennifer aussi, pour d’autres raisons. "Elle est venue me voir. Elle a goûté la pièce montée dans mon assiette. Et puis elle est repartie. C’est la dernière fois que je l’ai vue. Si j’avais su, je l’aurais gardée contre moi". Quelques minutes plus tard, elle entend l’une des chansons préférées de sa fille. Alors elle la cherche, pour danser avec elle... mais elle ne la trouve pas. Le DJ lance des appels au micro. La musique s'arrête et ne reprendra plus. C’est le début d’un cauchemar interminable.

La vie des parents de Maëlys est rythmée par les marches blanches

Jennifer a toujours eu l’angoisse de l’enlèvement. À Maëlys, elle avait dit : "Si quelqu'un s'en prend à toi, tu le griffes de toutes tes forces". Elle y pensera forcément, quand elle apprendra que Nordahl Lelandais, reconnu coupable de son meurtre en février dernier, avait des traces de griffures sur les bras lors de sa première audition.

La vie des parents de Maëlys est rythmée par les marches blanches, les anniversaires, celui de leur fille, celui de sa disparition… Ils s’accrochent à leur autre fille, Coleen, et à cette idée : Maëlys est une héroïne. Grâce à elle, un monstre, Nordahl Lelandais a été arrêté, il ne fera plus de mal à personne. Un monstre qui comparaît finalement aux Assises… Pour ce procès, toute la famille se retrouve, pour faire bloc. Ces parents détruits viennent chercher des réponses, une vérité, ils n’auront que des aveux tronqués et des excuses sans âme.

